 İki aday hazır – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    İki aday hazır

    İki aday hazır

    Aslan’da başkan Dursun Özbek’in koltuğu sallantıda. “2018’e kadar seçim yok” dese de ile şimdiden kolları sıvadı

    G.Saray'da gündem seçim. Kötü saha sonuçları başkan Dursun Özbek'i zora düşürdü. Özbek "2018'e kadar sandık yok" diyerek bunu savuşturmaya çalışıyor. Ancak Muharrem Yılmaz ile Adnan Öztürk başkanlık için çalışmalara başladı. Resmen adaylıklarını açıklayacaklar.

    TAM 'LİSE DERBİSİ '
    İki güçlü adayın çıkması durumunda Dursun Özbek'in seçime girmeyip 'ü destekleyeceği konuşuluyor. Muharrem Yılmaz ve Adnan Öztürk'ün Galatasaray Liseli olmaları da yarışı kızıştıracak. Yılmaz, kulübün duayen ismi İnan Kıraç'ın desteğine, Öztürk ise geçmişten gelen yöneticilik tecrübesine güveniyor.

    Savaş ÇORLU
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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