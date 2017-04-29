İki aday hazır
Aslan’da başkan Dursun Özbek’in koltuğu sallantıda. “2018’e kadar seçim yok” dese de Muharrem Yılmaz ile Adnan Öztürk şimdiden kolları sıvadı
G.Saray'da gündem seçim. Kötü saha sonuçları başkan Dursun Özbek'i zora düşürdü. Özbek "2018'e kadar sandık yok" diyerek bunu savuşturmaya çalışıyor. Ancak Muharrem Yılmaz ile Adnan Öztürk başkanlık için çalışmalara başladı. Resmen adaylıklarını açıklayacaklar.
TAM 'LİSE DERBİSİ '
İki güçlü adayın çıkması durumunda Dursun Özbek'in seçime girmeyip Adnan Öztürk'ü destekleyeceği konuşuluyor. Muharrem Yılmaz ve Adnan Öztürk'ün Galatasaray Liseli olmaları da yarışı kızıştıracak. Yılmaz, kulübün duayen ismi İnan Kıraç'ın desteğine, Öztürk ise geçmişten gelen yöneticilik tecrübesine güveniyor.
Savaş ÇORLU
TAM 'LİSE DERBİSİ '
İki güçlü adayın çıkması durumunda Dursun Özbek'in seçime girmeyip Adnan Öztürk'ü destekleyeceği konuşuluyor. Muharrem Yılmaz ve Adnan Öztürk'ün Galatasaray Liseli olmaları da yarışı kızıştıracak. Yılmaz, kulübün duayen ismi İnan Kıraç'ın desteğine, Öztürk ise geçmişten gelen yöneticilik tecrübesine güveniyor.
Savaş ÇORLU
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
İki aday hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.