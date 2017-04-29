Galatasaray, Fransa'da finalde
Sarı-kırmızılı tekerlekli sandalye basketbol takımı, Andre Vergauwen Kupası'nda finale yükseldi
Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Fransa'nın Toulouse kentinde düzenlenen Andre Vergauwen Kupası'nda finale yükseldi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray yarı finalde İtalyan temsilcisi Amicacci Giulianova'yla karşılaştı.
Rakibini 77-71 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, finale çıktı.
Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı, yarın İspanyol temsilcisi Amiab Albacete ile finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:45
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Yorum
POYRAZ Yakamızdan bir düşüp gitmediniz yapıştınız ustanızla birlikte koltuklara.Şekip bey o koltuklar çokmu rahat oturan birdaha kalkmak bilmiyor.
- Olaylı derbi Fener'in!
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POYRAZ Misafir gelmiş kızlara bunu nasıl yaparlar ben FB li olarak ne böyle kupa isterim nede şampiyonluk.Şampiyonluk için herşey mübah değildir.
- Lens'in takımı küme düştü
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dassa Nasıl bir sevinmektir
Galatasaray, Fransa'da finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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