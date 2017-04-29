 Galatasaray, Fransa'da finalde – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Galatasaray, Fransa'da finalde

    Galatasaray, Fransa'da finalde

    Sarı-kırmızılı tekerlekli sandalye basketbol takımı, Andre Vergauwen Kupası'nda finale yükseldi

    Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Fransa'nın Toulouse kentinde düzenlenen Andre Vergauwen Kupası'nda finale yükseldi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray yarı finalde İtalyan temsilcisi Amicacci Giulianova'yla karşılaştı.

    Rakibini 77-71 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, finale çıktı.

    Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı, yarın İspanyol temsilcisi Amiab Albacete ile finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.

    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:45
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