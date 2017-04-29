Galatasaray Bursaspor'a hazırlanıyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı futbolcuların, dar alanda topa sahip olma çalışmasıyla başladığı belirtildi. Savunmada ve hücumda pozisyon alma çalışmasıyla devam eden antrenmanın duran ve yan top çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, Bursaspor maçının hazırlıklarını yarın öğlen Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Sarı-kırmızılı kafile yarın akşam deniz yoluyla Bursa'ya giderek kampa girecek.