Galatasaray Bursaspor'a hazırlanıyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 1 Mayıs Pazartesi günü Bursaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı futbolcuların, dar alanda topa sahip olma çalışmasıyla başladığı belirtildi. Savunmada ve hücumda pozisyon alma çalışmasıyla devam eden antrenmanın duran ve yan top çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, Bursaspor maçının hazırlıklarını yarın öğlen Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Sarı-kırmızılı kafile yarın akşam deniz yoluyla Bursa'ya giderek kampa girecek.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:47
- "Açık ara lider..."
Toplam 1
Yorum
ADEM33 ANCAK KONUSUN DELİKANLI OLDUGUNUZU DUSUNUYORUM VE AZIZ YILDIRIMIN KARSISINA CIKIN ARTIK FB ONUN ELINDEN ALIN LUTFEN
- Beşiktaş'ın Başakşehir'e şansı tutmuyor
Toplam 2
Yorum
advers Konyada bir aralar öyleydi . Üstelik Başakşehire geçen sezonun ilk maçında 4 tane attık diye hatırlıyorum yanılıyorsam düzeltin !
- Çekiniyorlar!
Toplam 12
Yorum
advers Sayın Orman Köln FC'nin kalecisi Timo Horn'a dikkatinizi çekmek isterim böyle bir kalecinin Beşiktaş'ta olması mutlaka gerekiyor
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