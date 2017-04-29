 Galatasaray Bursaspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Bursaspor'a hazırlanıyor

    Galatasaray Bursaspor'a hazırlanıyor

    , Spor Toto Süper Lig'de 1 Mayıs Pazartesi günü Bursaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı futbolcuların, dar alanda topa sahip olma çalışmasıyla başladığı belirtildi. Savunmada ve hücumda pozisyon alma çalışmasıyla devam eden antrenmanın duran ve yan top çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

    , Bursaspor maçının hazırlıklarını yarın öğlen Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Sarı-kırmızılı kafile yarın akşam deniz yoluyla Bursa'ya giderek kampa girecek.

    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:47
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