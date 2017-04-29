Ferri’de rakip çok

Fransız basını Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak için uğraştığı Jordan Ferri ile hala uğraştığını yazdı. Haberde 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Nice, Bordeaux, Fiorentina ve Atalanta'nın da ilgilendiği kaydedildi. Çok talibi olması rakamı da yükseltiyor.