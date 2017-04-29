Ferri’de rakip çok
Fransız basını Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak için uğraştığı Jordan Ferri ile hala uğraştığını yazdı. Haberde 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Nice, Bordeaux, Fiorentina ve Atalanta'nın da ilgilendiği kaydedildi. Çok talibi olması rakamı da yükseltiyor.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
Ferri’de rakip çok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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