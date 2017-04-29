Chedjou’ya fazladan 600 bin euro
Cimbom, Lille'den Aurelien Chedjou'yu alırken 6.3 milyon euro bonservis ödemişti.
FootballLeaks sitesi Kamerunlu stoperin kontratını sızdırdı. Buna göre sarı-kırmızılılar, başarı bonusu olarak Lille'e 600 bin euro daha ödemiş. Ayrıca Chedjou'ya da 200 bin euro imza parası vermiş. Tecrübeli oyuncu bu sezon kontratı sona erdiği için bonservis bedeli olmadan Aslan'dan ayrılacak.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
Chedjou’ya fazladan 600 bin euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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