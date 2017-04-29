 Chedjou’ya fazladan 600 bin euro – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    ’ya fazladan 600 bin euro

    Chedjou’ya fazladan 600 bin euro

    Cimbom, Lille'den Aurelien 'yu alırken 6.3 milyon euro bonservis ödemişti.

    FootballLeaks sitesi Kamerunlu stoperin kontratını sızdırdı. Buna göre sarı-kırmızılılar, başarı bonusu olarak Lille'e 600 bin euro daha ödemiş. Ayrıca 'ya da 200 bin euro imza parası vermiş. Tecrübeli oyuncu bu sezon kontratı sona erdiği için bonservis bedeli olmadan Aslan'dan ayrılacak.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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