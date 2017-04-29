 Bruma Tottenham'a Eren Basel'e – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Tottenham'a Eren Basel'e

    Bruma Tottenham'a Eren Basel'e

    Poldi’nin ardından iki futbolcu daha yolcu. Blick: Doumbia ve Janko’nun kontratları sona erdi. Basel, Eren’i almak için harekat başlattı. ESPN: , Galatasaray’ın sözleşme uzatma teklifini reddetti, Tottenham’a gidiyor.

    Galatasaray kötü geçirdiği sezonun ardından transferde de zorlanacak gibi görünüyor. Takımın yıldızlarından Lukas Podolski, 2.6 milyon euro bedelle Japon ekibi Vissel Kobe'ye satılmıştı. Ancak dış basına göre Cimbom'un hücum hattından ayrılan tek isim Alman yıldız olmayacak. Eren Derdiyok ve Armindo Bruma'nın da bu yaz transferinde sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırabileceği iddia edildi.

    'İLK TEMAS KURULDU BİLE'
    İsviçre'nin Blick Gazetesi, Basel'in Eren Derdiyok için Galatasaray ile temasa geçtiğini yazdı. Haberde Basel'in forvetleri Seydou Doumbia ve Marc Janko'nun kontratlarının sona erdiği, 23 yaşındaki Andraz Sporar'ın ise sadece 1 gol attığı ve yetersiz kaldığı belirtildi. Basel'in bu sebeple eski oyuncusu Eren'i kadrosuna katmayı planladığı kaydedildi. Bonservisine 4 milyon euro ödenen Eren'in, Cimbom'la 2019'a kadar kontratı var.

    'MECBUR KALDILAR, SATACAKLAR'
    Eren ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken ESPN ile Bruma'nın yakınlarına dayandırdığı haberinde Portekizli futbolcunun sezon sonu Galatasaray'dan ayrılıp Tottenham'ın yolunu tutacağını yazdı. ESPN haberinde 'nın Cimbom'un sözleşme uzatma teklifine yanaşmadığı detayını paylaşırken sarı-kırmızılı kulübün fazla zarar etmeme adına oyuncuyu satmaya mecbur kaldığı belirtildi. Tottenham, Bruma ile Ocak ayında da ilgilenmiş ancak Galatasaray'ı tatmin edecek bir teklif getirmemişti. Bu görüşmeler sırasında Portekizli futbolcu da Tottenham taraftarının kendisi için hazırladığı İngiliz ekibinin formasıyla olan fotoşoplu resimlerini İnstagram'dan beğenerek gitme istediğini açık açık göstermişti.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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