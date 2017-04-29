Ankersen iddiası

Aslan'da Sabri Sarıoğlu, Luis Cavanda ve Martin Linnes'in olduğu sağ beke bir transfer iddiası daha geldi. Calciomercato'nun haberine göre Cimbom, Kopenhag'lı Peter Ankersen'in peşinde. 26 yaşındaki Danimarkalı sağ bek 1.79 boyunda. İtalya ve Almanya'dan da Ankersen'e teklif yağdığı öğrenildi.