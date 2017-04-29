Ankersen iddiası
Aslan'da Sabri Sarıoğlu, Luis Cavanda ve Martin Linnes'in olduğu sağ beke bir transfer iddiası daha geldi. Calciomercato'nun haberine göre Cimbom, Kopenhag'lı Peter Ankersen'in peşinde. 26 yaşındaki Danimarkalı sağ bek 1.79 boyunda. İtalya ve Almanya'dan da Ankersen'e teklif yağdığı öğrenildi.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
Ankersen iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.