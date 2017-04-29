Albayrak ne yapacak?
SEÇİM için başkanlığa adaylığını ilk olarak Abdurrahim Albayrak açıklamıştı. Ancak Muharrem Yılmaz ve Adnan Öztürk'ün seçime girmeleri halinde Abdurrahim Albayrak'ın bu kararından vazgeçme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.
'ÖZTÜRK'E BIRAKSIN'
CAMİADAKİ son gelişmeleri camianın etkili isimlerinden Ahmet Özdoğan, FOTOMAÇ'a değerlendirdi. Özdoğan "Dursun Özbek madem 2018'de Adnan Öztürk'ü destekleyebileceğini söylüyor o zaman Sportif AŞ'yi şu andan itibaren ona bıraksın" dedi.
'ÖZTÜRK'E BIRAKSIN'
CAMİADAKİ son gelişmeleri camianın etkili isimlerinden Ahmet Özdoğan, FOTOMAÇ'a değerlendirdi. Özdoğan "Dursun Özbek madem 2018'de Adnan Öztürk'ü destekleyebileceğini söylüyor o zaman Sportif AŞ'yi şu andan itibaren ona bıraksın" dedi.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
Albayrak ne yapacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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