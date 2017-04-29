 Albayrak ne yapacak? – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Albayrak ne yapacak?

    Albayrak ne yapacak?
    SEÇİM için başkanlığa adaylığını ilk olarak Abdurrahim Albayrak açıklamıştı. Ancak Muharrem Yılmaz ve Adnan Öztürk'ün seçime girmeleri halinde Abdurrahim Albayrak'ın bu kararından vazgeçme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

    'ÖZTÜRK'E BIRAKSIN'
    CAMİADAKİ son gelişmeleri camianın etkili isimlerinden Ahmet Özdoğan, FOTOMAÇ'a değerlendirdi. Özdoğan "Dursun Özbek madem 2018'de Adnan Öztürk'ü destekleyebileceğini söylüyor o zaman Sportif AŞ'yi şu andan itibaren ona bıraksın" dedi.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:51
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