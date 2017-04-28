 Sorun Mehmet Özbek’te – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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HEPSİ
    28 Nisan 2017, Cuma
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    Sorun ’te

    Sorun Mehmet Özbek’te
    İsmi başkan adayları arasında geçen , 3 kişinin disiplin kuruluna sevk edilmesine tepki gösterdi. ", genel kurulu özgürce fikirlerin söylenme yeridir" diyen Özdoğan şöyle devam etti: "Galatasaray'da sorun başka yerde, futbol aklı olarak var, bu insan Galatasaray için yetersizdir. Mehmet Özbek, Galatasaray dışında hangi kulüpte görev alabilir?"
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:27
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