 Melo savaş çıkardı! – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    savaş çıkardı!

    Melo savaş çıkardı!
    Aslan'ın eski yıldızı Melo, Uruguay'ı karıştırdı! Brezilyalı, takımı Palmeiras'ın Penarol'u deplasmanda 3-2 yendiği Libertadores Kupası maçının ardından rakibine yumruk atınca saha savaş alanına döndü. Penarollu futbolcular, Melo'ya saldırırken, sambacı polis eşliğinde zorlukla soyunma odasına girebildi.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:40
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