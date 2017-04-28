 Maaşlar yatırılmadı – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Maaşlar yatırılmadı

    Maaşlar yatırılmadı
    Riva ve Florya'nın satışından gelen paraya rağmen 'da ödeme krizi sürüyor. Nisan ayının bitmesine sadece 4 gün kalmasına rağmen Galatasaray kulübünde çalışan personelin halen maaşları yatırılamadı. Bu durumun çalışanlar üzerinde büyük bir moral bozukluğuna yol açtığı bildirildi.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:29
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