Kolları sıvadı
Galatasaray'da Adnan Öztürk başkan adaylığı için çalışmalara başladı. Kulübün gidişatından memnun olmayan ve camianın ileri gelenlerinin desteğini alan Öztürk'ün önümüzdeki hafta adaylığını açıklamaya hazırlandığı ifade edildi.
TARAFTAR ARKASINDA
Sarı-kırmızılı kulübün gidişatından memnun olmayan Adnan Öztürk'ün eski başkanlar ve yöneticiler ile buluşarak güçlü bir liste kurmayı planladığı bildirildi. Yöneticilik döneminde yaptığı çıkışlarla bilinen ve taraftarların sevgisini kazanan Öztürk'ün muhtemel bir seçimde şansının oldukça yüksek olduğu yorumları yapılıyor.
BİTİŞ NOKTASINA GELDİK
Adnan Öztürk, Galatasaray'ın durumuyla ilgili, "Kara kara düşünüyorum. Gidişat iyi değil. Bu gidişat iyi değil ve bence bitiş noktası da yaklaştı" ifadesini kullanmış, adaylığıyla ilgili de, "Ben bu camiada bana ne zaman görev düşerse yaparım" ifadesini kullanmıştı.
Savaş ÇORLU
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:37
- O kupa bizim olacak
Toplam 7
Yorum
Hasetler Efes adına konuşan, Fb düşmanı gizli sürüngenler sizin takımlarınız sahi nerede? Ne o adınızı kullanmaktan utanıyor musunuz yoksa?
- Olcay Şahan gelecek sezon için konuştu
Toplam 6
Yorum
efe yahu size Beşiktaş takımımızın ruhu olan OLCAYI verdik.Nankör olmayın.Trabzonun hali ortadaydı.Şimdi güzel bir hava yakalandı.
- Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
Toplam 1
Yorum
istifa yönetim... çift idmanlar sezon başı yapılması lazımdı lig bitiyor sen idman peşindesin taktik çalış takım dikine oynamıyor şutlar fiyasko ortalar bitik
Kolları sıvadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.