Uzun süredir Napoli'nin F.Bahçeli Lens'i takip ettiği iddia ediliyordu. Ancak gerçek ortaya çıktı. İtalyan ekibinin, Galatasaray'la sözleşmesi 2018'de bitecek Bruma'ya kanca attığı öğrenildi. Çizme basınında çıkan haberlerde Napoli Başkanı Leaurentiis'in, bu transfer için bizzat kendisinin ilgilendiği de belirtildi.