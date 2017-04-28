 Hedef Lens değil Bruma – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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HEPSİ
    28 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Hedef Lens değil

    Hedef Lens değil <a href="/index/bruma?id=99d2755e-e15a-4228-9b96-64b4eb0b3484" class="" rel="tag">Bruma</a>
    Uzun süredir Napoli'nin F.Bahçeli Lens'i takip ettiği iddia ediliyordu. Ancak gerçek ortaya çıktı. İtalyan ekibinin, Galatasaray'la sözleşmesi 2018'de bitecek Bruma'ya kanca attığı öğrenildi. Çizme basınında çıkan haberlerde Napoli Başkanı Leaurentiis'in, bu transfer için bizzat kendisinin ilgilendiği de belirtildi.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:50
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