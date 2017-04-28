 ''Hazırım'' – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    ''Hazırım''

    ''Hazırım''
    'ın durumunun kendilerini çok üzdüğünü belirten Abdurrahim Albayrak, "Galatasaray'ı bu durumdan çıkarmalı ve ortak akıl ile hareket etmeliyiz" dedi. Albayrak kongreyle ilgili, "Şu anda Galatasaray'ın takviminde bir genel kurul tarihi yok. Ancak üzerimize düşen ne ise ben her zaman Galatasaray için elimden geleni yapmaya hazırım" diye konuştu.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:28
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