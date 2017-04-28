 G.Saray, FIFA’lık oldu – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    G.Saray, ’lık oldu

    G.Saray, FIFA’lık oldu

    yüzünden , 'lık oldu...

    Sarı-kırmızılı yönetim 15 Nisan'da yapması gereken ikinci ödemeyi de gerçekleştiremedi. Toplam ödeme 1.5 milyon euro'ya yükselince , 'ya şikayet etti. Yönetimin, bu ödemeyi söz verilen tarihte yapamadığı için sıkıntı yaşayacağı bildirildi.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:24
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