G.Saray, Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 1 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve topa sahip olma çalışmaları yaptığı belirtildi. Antrenmanın, pres çalışmaları ve tempolu koşularla tamamlandığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Resmen istediler
Toplam 16
Yorum
? bu adamın satılmaması lazım istakrarlı düzgün adamı ne diye satarsın takımın iskeletiyle oynamayı cok seviyorlar.
- Fener onunla kanatlanacak
Toplam 9
Yorum
Fenerbahçe çalışırmıydı ya hiç inanasım gelmiyor.
- Fener onunla kanatlanacak
Toplam 9
Yorum
umut şakamısın sen kardeş? orta sahan top tutamıyor! 10 numara , sol kanat, sol bek be forvet transferi lazım bu kadroya en az.
G.Saray, Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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