 G.Saray, Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    G.Saray, Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü

    G.Saray, Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 1 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve topa sahip olma çalışmaları yaptığı belirtildi. Antrenmanın, pres çalışmaları ve tempolu koşularla tamamlandığı kaydedildi.

    Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:55
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