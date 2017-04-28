 Galatasaray’a 1 maç seyircisiz – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    ’a 1 maç seyircisiz

    Galatasaray’a 1 maç seyircisiz
    , derbisinde, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, sarı-kırmızılı takıma 1 maç seyircisiz oynama cezası verirken, derbideki çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle bazı tribünlerdeki taraftarlara bir sonraki iç saha maçı için giriş yasağı uyguladı. Galatasaray Kulübü'nün cezaya itiraz edeceği ifade edildi.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:25
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