 Eyvah Özkahya – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Eyvah Özkahya

    Eyvah Özkahya
    Pazartesi akşamı 'ın Bursa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı yönetecek. Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz, Süleyman Özay ve Serkan Tokat yapacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Halis Özkahya'nın yönettiği son 5 maçta 1 kez kazanabildi.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:36
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