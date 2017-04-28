Evet, görüştüm
Rumen teknik adam, sarı-kırmızılıların başkanıyla konuştuğunu doğrularken, “Bu gayet normal. Ben Türkiye’den iki büyük takımla başarılı olarak ayrıldım. Türkler’le de aynı mantaliteye sahibiz” dedi.
İZLENİMLERİM HEP İYİ
2000-02 sezonları arasında sarı-kırmızılıları çalıştıran Lucescu'nun sözleri şunlar: "Kulüp başkanıyla görüşmem gayet normal. Çünkü ben Türk futbolundan iki büyük takımla başarılı olarak ayrıldım. Türk futboluyla ilgili de daima iyi izlenimlere sahip oldum, Türk futbolcuları sevdim. Türkler'le aynı mantaliteye sahibiz. Balkan ülkelerinden gelen teknik direktörler Türkiye'de hep başarılı olmuştur."
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:29
- O kupa bizim olacak
Toplam 7
Yorum
Hasetler Efes adına konuşan, Fb düşmanı gizli sürüngenler sizin takımlarınız sahi nerede? Ne o adınızı kullanmaktan utanıyor musunuz yoksa?
- Olcay Şahan gelecek sezon için konuştu
Toplam 6
Yorum
efe yahu size Beşiktaş takımımızın ruhu olan OLCAYI verdik.Nankör olmayın.Trabzonun hali ortadaydı.Şimdi güzel bir hava yakalandı.
- Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
Toplam 1
Yorum
istifa yönetim... çift idmanlar sezon başı yapılması lazımdı lig bitiyor sen idman peşindesin taktik çalış takım dikine oynamıyor şutlar fiyasko ortalar bitik
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