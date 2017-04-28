 Eskiye dönüş! – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Eskiye dönüş!

    Eskiye dönüş!
    Başkan Özbek'ten aldığı yetki ile ligin kalan 6 haftasında bildiği sistemi ve takımı sahaya sürecek olan , Bursaspor maçında herkesi şaşkına çevirecek bir kadro üzerinde çalışıyor. Oyuncuların eleştirdiği 3'lü defansa dönmeyi planlayan Tudor, sürpriz bazı isimleri yedek kulübesine gönderecek.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:35
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