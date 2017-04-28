 Disiplin kurulu şoku! – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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HEPSİ
    28 Nisan 2017, Cuma
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    Disiplin kurulu şoku!

    Disiplin kurulu şoku!
    'da yönetimi eleştiren isimler sürpriz şekilde Disiplin Kuruluna sevk edildi. Kulüp etiği ve saygı çerçeveleri dışında eleştiri getirip, hakaret ve ithamlarda bulundukları gerekçesi ile eski yönetim kurulu üyesi Ahmet Dedehayır, Tunç Üner ve Divan Kurulu üyesi Serhat Özalemdar disiplin kuruna sevk edildi.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:23
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