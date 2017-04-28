 Barça ile yarışıyor – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Barça ile yarışıyor

    Barça ile yarışıyor
    Gelecek sezon kesinlikle gelecek vaat eden genç bir oyuncuyu kadroya katmak isteyen G.Saray'ın bu kez de Ekvador U-19 Milli Takımı'nın yıldızı 'in peşine düştüğü bildirildi. Sarı-kırmızılı ekibin 1998 doğumlu ön liberoyu uzun süredir izlediği Barcelona ve Ajax'ın de genç oyuncunun peşinde olduğu hatırlatıldı.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:26
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