Tudor izlemekle yetindi
Advocaat, Avcı’nın taktiğini kullandı; Hırvat hoca fark edemedi.
Advocaat derbi için dersini çalıştı.73'le en fazla pas yapan oyuncu Ahmet Çalık'ın bu unvanı elde etmesine izin verildi. Sahanın en fazla paslaşan ikilisi ise 17 kezle Sabri ile Çalık oldu. F.Bahçe 39'la Semih'in de G.Saray'ın en fazla ikinci pas yapan oyuncusu olmasına izin verdi. Böylece G.Saray Avcı'dan sonra Advocaat'ın da tuzağına düştü.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
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isminiz İKİNÇİ MAÇI FENERBAHÇE FARLI KAZANIR VE TUR ATLAR
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özgün Gonzalo Higuaín gibi oyun kurabilen bi altin lazim. Gomezde alman disiplini vardi ve jardel gibi henry gibi affetmiodu yok su an kimse
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