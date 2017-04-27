Tudor izlemekle yetindi

Advocaat, Avcı’nın taktiğini kullandı; Hırvat hoca fark edemedi.

Başakşehir bu sezon G.Saray'ı her alanda devirirken bundan ders çıkaran ise Dick Advocaat oldu. Abdullah Avcı, Kasım ayında G.Saray'ı yendikten sonra NTV Spor'da, "Sabri'nin en çok pas aldığı maçı oynaması normal. Zaten amacımız, Semih'in Sabri'ye paslarının çoğalmasıydı. Galatasaray'ı sahanın çeyreğine sıkıştırıp orada baskı yapmak istedik" demişti.



Advocaat derbi için dersini çalıştı.73'le en fazla pas yapan oyuncu Ahmet Çalık'ın bu unvanı elde etmesine izin verildi. Sahanın en fazla paslaşan ikilisi ise 17 kezle Sabri ile Çalık oldu. F.Bahçe 39'la Semih'in de G.Saray'ın en fazla ikinci pas yapan oyuncusu olmasına izin verdi. Böylece G.Saray Avcı'dan sonra Advocaat'ın da tuzağına düştü.