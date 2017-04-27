Taraftardan otel isyanı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kendi kişisel şirketi olan Point Oteller zincirine bir yenisini eklemesi taraftarları çileden çıkardı.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:49
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isminiz İKİNÇİ MAÇI FENERBAHÇE FARLI KAZANIR VE TUR ATLAR
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özgün Gonzalo Higuaín gibi oyun kurabilen bi altin lazim. Gomezde alman disiplini vardi ve jardel gibi henry gibi affetmiodu yok su an kimse
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Toplam 3
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