 Taraftardan otel isyanı – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Taraftardan otel isyanı

    Taraftardan otel isyanı

    Başkanı 'in kendi kişisel şirketi olan Point Oteller zincirine bir yenisini eklemesi taraftarları çileden çıkardı.

    Sosyal medyada yapılan duyuruda Ankara'da açılması planlanan Point Otel hesabında yayınlanan tanıtım videosunun altında birçok taraftarı sert yorumda bulundu. Sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın otelinin ekonomik nedenler ileri sürülerek açılmadığı dönemde Dursun Özbek'in kendi otelini açmasına tepki gösterildi.

    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:49
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