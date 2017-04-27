 Sabri Reyis’e kamyon çarptı! – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Sabri Reyis’e kamyon çarptı!

    Sabri Reyis’e kamyon çarptı!

    Galatasaraylı futbolcu , trafik kazası geçirdi. Tecrübeli futbolcu kazayı yara almadan atlattı.

    Dün aracıyla trafiğe çıkan Sabri Reyis, yanındaki kamyon tarafından farkedilmedi ve şanssız bir kaza yaşadı. Kamyonun kör noktası diye tabir edilen ön sol bölümüne yanaşan Sabri'nin aracına kampon çarptı. Lüks araçta hasar oluştu. Kazanın ardından iki taraf trafik zaptı tuttu. Kamyon şoförü kaza sonrasında "Sabri reyisimin değeri önemli, aracın değeri önemli değil" açıklamasını yaptı. ise zabıt tutulduğu sırada mikrofona "Olur böyle şeyler, arabanın değeri önemli değil. Cana geleceğine mala gelsin" dedi

    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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