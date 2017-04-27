 Rodrigues tehlikesi – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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HEPSİ
    27 Nisan 2017, Perşembe
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    tehlikesi

    Rodrigues tehlikesi
    'ın, 'in 1.5 milyon euro'luk bonservis taksidini henüz yatıramadığı ortaya çıktı. 1 Mart'ta ödenmesi gereken taksit için önce 31 Mart daha sonra da 15 Nisan'a kadar ek süre alan sarı-kırmızılı kulübün, 'a halen ödeme yapmadığı belirtildi. PAOK Kulübü'nün, bu nedenle FIFA'ya başvurması halinde sarı-kırmızılıların oldukça zor durumda kalacağı belirtiliyor.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
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