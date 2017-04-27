 Kaptan söz verdi – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Kaptan söz verdi

    Kaptan söz verdi
    Dünkü toplantıda, kaptan da takım arkadaşları adına söz alarak bir konuşma yaptı. Derbiden galibiyet çıkaramadıkları için çok üzgün olduklarını belirten tecrübeli oyuncu, "Bundan sonraki 6 maçı kazanmak için her şeyi yapacağız; fakat size tek bir şeyin sözünü takım arkadaşlarım adına verebilirim: Sonuna kadar mücadele edeceğiz, tüm gücümüzü ortaya koyacağız" diye konuştu.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:47
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