 G.Saray’ın rakipleri çok – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    G.Saray’ın rakipleri çok

    G.Saray’ın rakipleri çok
    Cimbom'da Tudor'un koltuğu erken sallanırken Mircea Lucescu'nun ardından da teknik direktör adayları arasına eklendi. Son olarak PSG'yi çalıştıran Fransız hoca ile sarı-kırmızılı ekibin yanı sıra Barcelona, Arsenal ve Sevilla'nın da ilgilendiği ifade edildi. Blanc, PSG'de geçirdiği 3 sezonda 11 kupa kazanarak kulüp tarihine geçmişti.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:34
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