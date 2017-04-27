Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 1 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında, futbolcuların salonda kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.
Sarı-kırmızılıların, akşam antrenmanında ise koşu, ısınma hareketleri ve hücuma yönelik organizasyonların ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı belirtildi.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:22
- Ayrılığın eşiğindeler
Toplam 28
Yorum
asj yangel yattt yürü giiiiiiiitttttttttttttt beeeeeeeee
- Taraftardan otel isyanı
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA DURSUN GS TARAFTARININ YUZUNE BAKIP YALANLARI SAVURUYO, GSYIN OTELININ INSAATINI DURDURDU TURKIYEDE OTELLER BOS DIYE,KENDI OTELINI DIKTI
- Kupa beyi Van Persie
Toplam 2
Yorum
POYRAZ RVP sen her maçta gol atsanda sen bende bittin.FB me sen geldiğinden belli kaç maç oynadın.Hep canının istediği gibi davrandın istediğinde o
Galatasaray günü çift idmanla tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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