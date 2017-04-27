Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında, futbolcuların salonda kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.



Sarı-kırmızılıların, akşam antrenmanında ise koşu, ısınma hareketleri ve hücuma yönelik organizasyonların ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı belirtildi.



Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.