 Galatasaray günü çift idmanla tamamladı – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    günü çift idmanla tamamladı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> günü çift idmanla tamamladı

    , Spor Toto Süper Lig'de 1 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında, futbolcuların salonda kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.

    Sarı-kırmızılıların, akşam antrenmanında ise koşu, ısınma hareketleri ve hücuma yönelik organizasyonların ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı belirtildi.

    , hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:22
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