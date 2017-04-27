Ergin Ataman'dan flaş açıklamalar

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, idolünün Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic olduğunu söyleyerek, "Karşınızda Ergin Ataman var ise politik cevap vermez. İşin doğrusunu söyler. Fenerbahçe’yi hem kıskanıyorum hem de takdir ediyorum" dedi.

Bağcılar Belediyesi'nin Spor Söyleşileri Programı'na konuk olan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, basketbol ve futbol ile ilgili önemli dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bağcılar Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü Yasin Dallı'nın yaptığı söyleşi programın konuğu olan Ataman, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY Euroleague Play-Off serisinin 3. maçında Panathinaikos Superfoods'u yenerek seride durumu 3-0 yapıp üst üste 3. kez Final-Four'a yükseldiğini hatırlattı. Ataman, "Şu an 4'lü final oynamaya geçen yılın iki finalisti olan CSKA Moskova ve Fenerbahçe hak kazandı. Geçen sezon finalde Fenerbahçe CSKA'ya uzatmada kaybetmişti. Bu sezon rövanşı İstanbul'da alabilecek mi? Otoriteler Fenerbahçe'yi CSKA Moskova'nın önünde gösteriyor" dedi.



"Fenerbahçe'yi kıskanıyorum"

Basketbol kariyerinde imrenmek diye bir şey olamayacağını da kaydeden Ataman, kariyerinde 2 Final-Four oynadığını, 2 tane Euroleague'de 3'üncülük, Eurocup'da ise iki birincilik kazandığını hatırlattı. Kupa 3'ü de Beşiktaş ile kazandığını anlatan Ataman, "Karşınızda Ergin Ataman var ise politik cevap vermez. İşin doğrusunu söyler. Fenerbahçe'yi hem kıskanıyorum hem de takdir ediyorum" diye konuştu.



"Derbi o kadar kötüydü ki şaşkına döndüm"

Futbola da değinen Ataman, Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinin sönük geçtiğini anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"O kadar kötüydü ki, şaşkına döndüm. Maç bittiğinde altı yaşındaki oğlum ile Real Madrid ile Barselona maçını izledik. Futbolun ne olduğunu o maçta gördüm. Türkiye'nin en büyük iki kulübü ayrı bir konumda. Derbide ortaya koyulan futbol Türk futbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'da neden başarılı olamadığının açık göstergesiydi."



Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasından bu yana Avrupa'da başarı elde edilemediğini de vurgulayan Ataman, Beşiktaş'ın şu anki futbolunu övdü. Buna karşın ülke takımlarının basketbol ve voleybolda önemli başarılara imza attığının altını çizen Ataman, "O açıdan kıyasladığımızda futbol camiasının yatacak yeri yok" dedi.



"İnsanlar artık futbol maçına değil, basketbol maçına gidiyor"

Avrupa kulüplerinde CEO ve sportif direktörlük sisteminin uygulandığını da belirten Ataman, yöneticilerin çok müdahil olmadığını kaydetti. Ataman, yönetim kurulu ile başkanın işin finansal kısmına baktıklarını anlattı. Ataman, "İşin sportif kısmını spor adamları yönetiyor. Yazık, diyorum. Türkiye'de devletimizin futbola yapmış olduğu ekonomik desteğin bir örneği Avrupa'da yok. Yayıncı kuruluş 500 milyon Dolarlık bir ihale kazanıyor. Bu Avrupa'da yok. Oynanan futbolda insanların seyir zevki olduğunu düşünmüyorum. Bugün statlar boşalmaya başladı. İnsanlar artık futbol maçına değil, basketbol maçına gidiyor" şeklinde konuştu. Devletin ekonomik değerini kulüplerin çok iyi kullanması gerektiğini ifade eden Ataman, aksi halde paraların gereksiz kullandığını anlattı. Ataman, yabancı oyuncu sayısının çok olması sebebiyle altyapıdan oyuncu yetişmediğini de kaydetti.



"Oturup kulübün hedeflerini konuşacağız"

Galatasaray'da güzel günlerinin geçtiğini de belirten Ataman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle kulübün iki yıl içerisinde 15 bin kişilik spor salonuna kavuşacağını belirtti. Hayalinin başarılar elde etmek olduğunu anlatan Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hepimiz profesyoneliz. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Sezon sonu Başkanımız Dursun Özbek ile oturup kulübün hedeflerini konuşacağız."

Fenerbahçe'nin büyük yatırımlarda bulunduğunu da anlatan Ataman, başarılarını takdir ettiklerini söyledi.



"Hiçbir takım galatasaray'ın önüne geçemez"

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan ünlü çalıştırıcı, bundan sonra Türkiye'de Galatasaray'dan başka herhangi bir takımda çalışmayı düşünmediğini söyledi. Ataman, "Ama sonuçta Galatasaray benimle çalışmayı istediği sürece benim için Türkiye'de hiçbir takım Galatasaray'ın önüne geçemez" dedi. Ataman yine bir soru üzerine de Euroleague'de bugüne kadar 21 sezon takım çalıştıran ve 16 kez Final-Four oynayan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in kendisinin idolü olduğunu sözlerine ekledi.