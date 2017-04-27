 Dursun Özbek: Kalan 6 maçı kazanalım – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    : Kalan 6 maçı kazanalım

    Dursun Özbek: Kalan 6 maçı kazanalım

    Başkanı , Florya'ya çıkarma yaptı. Fenerbahçe maçındaki oyundan dolayı takımı kutlayan Özbek, “Ancak sonuç istediğimiz gibi olmadı. Bundan sonra 25 milyon taraftarımızı üzmeyelim” dedi.

    Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe mağlubiyetinin yaralarını sarmak için kolları sıvadı. Takımı derbi öncesi iki kez ziyaret eden Başkan Özbek, dün de teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Florya'ya giderek futbolcularla 1 saate yakın toplantı yapan Başkan, "Fenerbahçe maçındaki oyundan dolayı sizleri tebrik ediyorum; ancak sonuç istediğimiz şekilde olmadı. Artık önümüzdeki 6 maça konsantre olmalıyız" dedi. Oyuncular ve teknik ekipten kalan maçları kazanmalarını isteyen Başkan Dursun Özbek'e futbolcular da galibiyet sözü verdiler.

    GÖZYAŞI DÖKMESİNLER
    İşte bir süre antrenmanı izledikten sonra tesislerden ayrılan Özbek'in konuşmasından satırbaşları şöyle oldu:

    -Yenilgi sonrası çok üzüldüğünüzü biliyorum; ruh halinizin yüzünüze yansıdığının farkındayım. Ancak bu üzüntüyü atlatıp, lig yeniden başlıyormuşcasına ayağa kalkmanız gerekiyor.

    -Sizi seven insanları, 25 milyon Galatasaray taraftarını üzmeye hakkımız yok. Onların üzüntüsünü tarif etmek mümkün değil; bu 6 maç öncesi bana söz verin, taraftarımızın gözyaşı dökmelerine imkan vermeyin.

    -Ligin ilk yarısında bu 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlik aldınız. Önümüzdeki periyotta da en uygun şekilde performans göstererek ligi en iyi yerde bitirelim.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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