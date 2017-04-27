 Ağır ceza yolda – Fotomaç – 27 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ağır ceza yolda

    Ağır ceza yolda
    Derbinin ardından 'ya sevk edilen ve 'nin gözü verilecek cezalarda... Sarı-lacivertli ekibin para cezası ile kurtulması beklenirken Galatasaray'ın ise seyircisiz başta ağır cezalar ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Temsilcinin raporlarında Galatasaray tribünlerinden atılan tüm maddeleri tek tek yazdığı ifade edildi.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ağır ceza yolda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.