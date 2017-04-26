Uçak biletleri iptal! Otobüsle...
THY Euroleague Play-Off serisinde Fenerbahçe’ye 3-0 ile elenen Panathinaikos’ta Başkan Dimitris Giannakopoulos, takımın uçak biletlerini iptal etti. Yunan ekibi, İstanbul'dan Atina'ya otobüsle 1095 kilometre yol yapacak.
THY Euroleague Play-Off turunda Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Panathinaikos'ta Başkan Dimitris Giannakopoulos, bu hezimetin cezasını çabuk kesti. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Başkan Giannakopoulos, galibiyet almadan elendikleri tura çok sinirlenerek, şok bir karar aldı. Takımın Yunanistan'a uçak biletlerini iptal eden Giannakopoulos, basketbolcuların Atina'ya otobüsle dönmesine karar verdi.
Başkanın aldığı karara göre, Panathinaikos, İstanbul'dan uçakla 1 saatte gideceği 1095 kilometrelik yolu otobüsle yaklaşık 12 saatte gidecek.
Başkanın aldığı karara göre, Panathinaikos, İstanbul'dan uçakla 1 saatte gideceği 1095 kilometrelik yolu otobüsle yaklaşık 12 saatte gidecek.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yarın Kjaer zirvesi var
Toplam 13
Yorum
VELI Gitmek isteyen oyuncular satilsin. Yerine canla basla mücadele eden oyuncular alinsin.
- Uçak biletleri iptal! Otobüsle...
Toplam 1
Yorum
Fnatic' Bu nasıl Başkan be? :d
- ‘Serbest geçiş’ şeridi!
Toplam 14
Yorum
Erol Asla solbek oynamamalı ama orta sahada oynayabilir top tekniği iyi denemek lazım ama tudor bunları yapacak hoca değil.
Uçak biletleri iptal! Otobüsle... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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