Sistem kararı
Yenilse de Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında ortaya koyduğu etkili futbol, teknik direktör Igor Tudor'u mutlu etti. Göreve geldiği günden itibaren sistem arayışı içine giren Hırvat teknik adam, 4'lü defans ile devam etme kararı aldı. Bu hafta Bursa karşısında da aynı sistemi tercih edecek.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
Yorum
black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
Yorum
GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
Sistem kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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