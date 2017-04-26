 Sistem kararı – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Sistem kararı

    Sistem kararı
    Yenilse de 'ın Fenerbahçe karşısında ortaya koyduğu etkili futbol, teknik direktör 'u mutlu etti. Göreve geldiği günden itibaren sistem arayışı içine giren Hırvat teknik adam, 4'lü defans ile devam etme kararı aldı. Bu hafta Bursa karşısında da aynı sistemi tercih edecek.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:28
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