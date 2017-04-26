 Poldi’yi silecek – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Poldi’yi silecek

    Poldi’yi silecek
    Yönetimin talebiyle Başakşehir maçında 4'lü savunmaya dönen Igor Tudor, F.Bahçe derbisinde de Sabri, Tolga, Podolski ve Sneijder'i 11'de oynattı. Hırvat teknik adam, Sabri, Tolga ve Sneijder'den de memnun kaldı. Ancak Japonya'ya gideceği için 'yi oynatmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:24
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