Poldi’yi silecek
Yönetimin talebiyle Başakşehir maçında 4'lü savunmaya dönen Igor Tudor, F.Bahçe derbisinde de Sabri, Tolga, Podolski ve Sneijder'i 11'de oynattı. Hırvat teknik adam, Sabri, Tolga ve Sneijder'den de memnun kaldı. Ancak Japonya'ya gideceği için Podolski'yi oynatmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
Yorum
black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
Yorum
GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
Poldi’yi silecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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