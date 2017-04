Muhalefet ayakta!

Taraftar ve camia içinden gelen tüm baskılara karşın istifaya yanaşmayan Başkansarılırken muhalif grup ise "başkan" arayışlarında... Bugüne kadar yönetime büyük eleştiriler getirmelerine karşın muhaliflerin güçlü bir isim altında toplanamaması tepki çekerken ilk adımgeldi. Pazar gecesi derbiyi;ile beraber izleyen Albayrak, 1-0'lık mağlubiyetin ardından, "Bu iş böyle gitmez. Ben adayım. Destekleyin. Kongre çağrısı yapalım" çıkışı yaptı. Galatasaray Lisesi mezunu olmamasına karşın camianın sevilen ismi ve Özbek'in kefaletlerini üstlenmeye hazır olmasıön plana çıkarırken şimdi gözler camianın önde gelen isimlerine çevrildi. Albayrak'ın yol arkadaşıde tam desteğini aldığı ve Başkanolağanüstü seçim kararı alması halinde adaylığını koymaya hazır olduğu bildirildi.Fenerbahçe derbisinin de kaybedilmesi, teknik direktörsorgulanmasına yol açtı. Hırvat hocaya tam destek veren yönetimin kafasında, "Yanlış mı yaptık" sorusu belirdi. Tudor ile gelecek sezon devam edilme ihtimali her geçen gün azalırken başkanbir rapor istediği ve bu hafta içinde gelecek rapora görebaşta bazı gelişmelerin yaşanabileceği iddia edildi.Adaylık için "Şimdilik böyle bir düşüncem yok" diyen Ünal Aysal'ın adaylığı konuşulsa da bu konuda kesin bir birlik sağlanmış değil. Aysal'a muhalefet edenler, "Bizi bu duruma o getirdi" derken diğer grup ise "G.Saray küçülerek büyüyemez" diye destek veriyor. Aysal adını ön plana çıkaran ise; kulübün acil bulmak zorunda olduğu 500 milyon TL'lik kasa kolaylığını sağlayabilecek isim olması. Daha önce "kasa kolaylığı" sağlamayan ve "Kulübe para vermeyen" Aysal'ın bu parayı sağlama sözü vererek adaylık için tam destek alabileceği de belirtiliyor.Faruk Süren, Ünal Aysal ve Abdurrahim Albayrak dışında camianın her başı sıkıştığında"Bizi kurtar" denilen bir isim daha var: MuharremYılmaz!tarihinin ilk istifa edenbaşkanı olarak tarihe geçen Yılmaz'ı, başkanlıkkoltuğunda görmek isteyen kişinin ise İnanKıraç olduğu belirtiliyor.adaylık için sıcak mesajlar verdiği vurgulandı.Daha önce Adnan Polat döneminde yönetim kurulunda yer alan Tayfun Beyazıt ile Cenk Çimen ismi de son günlerde konuşuluyor., Çimen'in ise G.Saray Lisesi mezunu olması ikisinin adının konuşulmasına neden olmuş durumda. Bu arada her zor durumda adı gündeme gelen TFF eski Başkanı Haluk Ulusoy'un davet beklediği ama alamadığı da ifade ediliyor.Dursun Özbek, Mircea Lucescu'yu getirerek rahatlamayıplanlarken diğerbaşkan adaylarının favorisi... Takımı toparlayacaktek ismin Terim olduğubelirtilirken aksi taktirde yenibaşkanın kimi getirirse getirsinkendinikabul ettiremeyeceği konuşuluyor.Terim'in isevedışında herhangi birbaşkan adayınademeyeceğiiddia ediliyor.