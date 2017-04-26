Mesaj yolladı

Yunan MetroSport, Rodrigues'in Diego Biseswar aracılığıyla eski takımı PAOK'a mesaj gönderdiğini ve geri dönmek için başkanla konuşmasını istediğini yazdı.

Rodrigues'in Türkiye'de hayal kırıklığı yaşadığı ve yedek kalmaktan pek de hoşnut olmadığı dile getirildi.



12 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Bruma'ya alternatif olarak devre arasında 3.5 milyon euro'ya transfer edilen Garry Rodrigues çabuk gözden düştü. Geride kalan 12 haftada 3 kez 90 dakika oynayan ve toplamda 559 dakika sahada kalan Hollandalı oyuncu, sadece 1 gol üretebildi.