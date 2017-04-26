 Mesaj yolladı – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Mesaj yolladı

    Mesaj yolladı

    Yunan MetroSport, Rodrigues'in Diego Biseswar aracılığıyla eski takımı PAOK'a mesaj gönderdiğini ve geri dönmek için başkanla konuşmasını istediğini yazdı.

    Rodrigues'in Türkiye'de hayal kırıklığı yaşadığı ve yedek kalmaktan pek de hoşnut olmadığı dile getirildi.

    12 MAÇTA 1 GOLÜ VAR
    Bruma'ya alternatif olarak devre arasında 3.5 milyon euro'ya transfer edilen Garry Rodrigues çabuk gözden düştü. Geride kalan 12 haftada 3 kez 90 dakika oynayan ve toplamda 559 dakika sahada kalan Hollandalı oyuncu, sadece 1 gol üretebildi.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:52
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