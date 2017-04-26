Mesaj yolladı
Yunan MetroSport, Rodrigues'in Diego Biseswar aracılığıyla eski takımı PAOK'a mesaj gönderdiğini ve geri dönmek için başkanla konuşmasını istediğini yazdı.
Rodrigues'in Türkiye'de hayal kırıklığı yaşadığı ve yedek kalmaktan pek de hoşnut olmadığı dile getirildi.
12 MAÇTA 1 GOLÜ VAR
Bruma'ya alternatif olarak devre arasında 3.5 milyon euro'ya transfer edilen Garry Rodrigues çabuk gözden düştü. Geride kalan 12 haftada 3 kez 90 dakika oynayan ve toplamda 559 dakika sahada kalan Hollandalı oyuncu, sadece 1 gol üretebildi.
12 MAÇTA 1 GOLÜ VAR
Bruma'ya alternatif olarak devre arasında 3.5 milyon euro'ya transfer edilen Garry Rodrigues çabuk gözden düştü. Geride kalan 12 haftada 3 kez 90 dakika oynayan ve toplamda 559 dakika sahada kalan Hollandalı oyuncu, sadece 1 gol üretebildi.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
Yorum
black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
Yorum
GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
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