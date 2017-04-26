G.Saray PFDK’ya sevk edildi

F.Bahçe derbisindeki saha olayları ve tezahüratlar sebebiyle.

G.Saray, F.Bahçe derbisindeki olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada sarı-kırmızılıların, "saha olayları" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi ve "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle 53. maddeyegöre sevkine karar verildiği belirtildi.