G.Saray PFDK’ya sevk edildi
F.Bahçe derbisindeki saha olayları ve tezahüratlar sebebiyle.
G.Saray, F.Bahçe derbisindeki olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada sarı-kırmızılıların, "saha olayları" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi ve "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle 53. maddeyegöre sevkine karar verildiği belirtildi.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
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4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
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black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
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GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
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