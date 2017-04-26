 G.Saray PFDK’ya sevk edildi – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    G.Saray ’ya sevk edildi

    G.Saray PFDK’ya sevk edildi

    F.Bahçe derbisindeki saha olayları ve tezahüratlar sebebiyle.

    G.Saray, F.Bahçe derbisindeki olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada sarı-kırmızılıların, "saha olayları" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi ve "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle 53. maddeyegöre sevkine karar verildiği belirtildi.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:38
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