 Galatasaray'da Bursaspor hazırlıkları – Fotomaç – 26 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray'da Bursaspor hazırlıkları

    Galatasaray'da Bursaspor hazırlıkları

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

    Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra üç grup halinde topa sahip olma ve geçiş oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın devam eden bölümünde interval koşular gerçekleştirilirken son bölümde dört ayrı takım halinde beşe beş çift kale maç ve turnuva yapıldı.
    Sarı-kırmızılılar, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da ve 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:50
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'da Bursaspor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.