Galatasaray'da Bursaspor hazırlıkları
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra üç grup halinde topa sahip olma ve geçiş oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın devam eden bölümünde interval koşular gerçekleştirilirken son bölümde dört ayrı takım halinde beşe beş çift kale maç ve turnuva yapıldı.
Sarı-kırmızılılar, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da ve 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:50
- Dursun Özbek Florya'ya çıkarma yaptı
Toplam 8
Yorum
aç tavuk .................. kendini darı ambarında görüyor
- Yarın Kjaer zirvesi var
Toplam 19
Yorum
fboğuz kjaer 20 milyon eurodan aşağı satılmaz 20 den aşağı satarsanız kendinizi satmış olursunuz
- Yanal: Hedef Avrupa
Toplam 2
Yorum
Ali Hocam sana maşallah adam gibi adamsın sayın muharrem başkan sana da teşekkürler çok kaliteli bir başkanmışsın helal olsun
Galatasaray'da Bursaspor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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