Galatasaray'da Bursaspor hazırlıkları
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 1 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Daha sonra üç gruba ayrılarak topa sahip olma ve geçiş oyunları üzerinde duran futbolcuların, son bölümde dört ayrı takım halinde beşe beş çift kale maç ve turnuva yaptığı kaydedildi.
Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.
Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mesaj yolladı
Toplam 5
Yorum
TRFTR ŞU ADAMIDA HARCADINIZ YA HELAL OLSUN ,,
- Mesaj yolladı
Toplam 5
Yorum
abc ay ağzına sağlık dostum 5 hoca değişti değişmeyen sneijderin tribüne oynaması selçuğun geri pası yasinin yere bakarak orta yapması :)
- Dursun Özbek Florya'ya çıkarma yaptı
Toplam 4
Yorum
offf senin orda ne işin varya bu kadar pasif bir başkan olurmu ya
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