Dursun Özbek Florya'ya çıkarma yaptı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Florya'ya gelerek futbolcularla 1 saate yakın toplantı yaptı.

Ana gündem maddesi kalan 6 maç için full konsantrasyon oldu. Oyuncular ve teknik ekipten kalan maçları kazanmalarını isteyen Başkan Özbek'e futbolcular da galibiyet sözü verdiler.



Fenerbahçe derbisinden önce mangal partisi ile takıma moral ve destek veren Özbek, Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra büyük üzüntü yaşamıştı.



Bugünkü antrenman öncesinde takımı toplayan Özbek, bir süre antrenmanı da izledi.