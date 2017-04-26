Dursun Özbek Florya'ya çıkarma yaptı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Florya'ya gelerek futbolcularla 1 saate yakın toplantı yaptı.
Ana gündem maddesi kalan 6 maç için full konsantrasyon oldu. Oyuncular ve teknik ekipten kalan maçları kazanmalarını isteyen Başkan Özbek'e futbolcular da galibiyet sözü verdiler.
Fenerbahçe derbisinden önce mangal partisi ile takıma moral ve destek veren Özbek, Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra büyük üzüntü yaşamıştı.
Bugünkü antrenman öncesinde takımı toplayan Özbek, bir süre antrenmanı da izledi.
Fenerbahçe derbisinden önce mangal partisi ile takıma moral ve destek veren Özbek, Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra büyük üzüntü yaşamıştı.
Bugünkü antrenman öncesinde takımı toplayan Özbek, bir süre antrenmanı da izledi.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Formum her geçen gün artıyor''
Toplam 1
Yorum
ts3561 adam adam maşallah
- ''Bekle F.Bahçe''
Toplam 19
Yorum
taraftar ilk yaridaki ekicili trabzon neyse,seneye ekicili fenerde oyle olacak.butun sezon oynarsa ,sasirmayin ama fener kume dusebilir.
- Kaşıkçı elması Yusuf Yazıcı!
Toplam 5
Yorum
ts3561 maşallah maşallah elemtere fiş kemgözlere şiş nazar etmeseler bari çocu
Dursun Özbek Florya'ya çıkarma yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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