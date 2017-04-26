 Dursun Özbek Florya'ya çıkarma yaptı – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Dursun Özbek Florya'ya çıkarma yaptı

    Dursun Özbek Florya'ya çıkarma yaptı

    Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Florya'ya gelerek futbolcularla 1 saate yakın toplantı yaptı.

    Ana gündem maddesi kalan 6 maç için full konsantrasyon oldu. Oyuncular ve teknik ekipten kalan maçları kazanmalarını isteyen Başkan Özbek'e futbolcular da galibiyet sözü verdiler.

    Fenerbahçe derbisinden önce mangal partisi ile takıma moral ve destek veren Özbek, Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra büyük üzüntü yaşamıştı.

    Bugünkü antrenman öncesinde takımı toplayan Özbek, bir süre antrenmanı da izledi.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:47
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