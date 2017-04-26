Bruma ayrılmayı kafasına koydu!
Yönetimin, tüm tekliflerini geri çevirdi.
Galatasaray'ın 4 yıl önce 12 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Armindo Bruma, sözleşme uzatmaya yanaşmıyor. Bruma ve menajeri Catio Balde'nin uzun süredir Galatasaray'ın görüşme teklifini türlü bahanelerle geçiştirdiği öğrenildi. Yaklaşık 6 aydır Bruma'nın ücretine zam yaparak sözleşmesini uzatmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli yıldızın sözleşmesinin bitmesine sadece 1 yıl kalmasına karşılık masaya oturtmayı başaramadı. Anlaşma sağlanamaz ise 2018 Mayıs sonu Bruma seneye serbest kalacak ve istediği kulübe bedavaya gidecek.
IGOR TUDOR İLE YILDIZI BARIŞMADI
Bruma'nın teknik direktör Igor Tudor ile de arasındaki soğukluğun giderilmediği ve Hırvat teknik adamın devam etmesi durumunda kesinlikle Galatasaray'da kalmak istemediği de belirtiliyor. İgor Tudor, göreve başladığı ilk karşılaşmada Portekizli futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı.
GÖZÜ ALACAĞI KOMİSYONDA
Bruma, Galatasaray'dan bedavaya ayrılarak ünlü bir takımda oynamanın planlarını yaparken menajeri Balde'nin ise anlaşacakları kulüpten imza parası da alarak önemli bir komisyon kazanmayı hedeflediği belirtiliyor. Balde, İspanyol ve İngiliz kulüpleriyle temas halinde...
IGOR TUDOR İLE YILDIZI BARIŞMADI
Bruma'nın teknik direktör Igor Tudor ile de arasındaki soğukluğun giderilmediği ve Hırvat teknik adamın devam etmesi durumunda kesinlikle Galatasaray'da kalmak istemediği de belirtiliyor. İgor Tudor, göreve başladığı ilk karşılaşmada Portekizli futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı.
GÖZÜ ALACAĞI KOMİSYONDA
Bruma, Galatasaray'dan bedavaya ayrılarak ünlü bir takımda oynamanın planlarını yaparken menajeri Balde'nin ise anlaşacakları kulüpten imza parası da alarak önemli bir komisyon kazanmayı hedeflediği belirtiliyor. Balde, İspanyol ve İngiliz kulüpleriyle temas halinde...
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
Yorum
black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
Yorum
GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
Bruma ayrılmayı kafasına koydu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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