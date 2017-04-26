 Bruma ayrılmayı kafasına koydu! – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    ayrılmayı kafasına koydu!

    Bruma ayrılmayı kafasına koydu!

    Yönetimin, tüm tekliflerini geri çevirdi.

    'ın 4 yıl önce 12 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Armindo Bruma, sözleşme uzatmaya yanaşmıyor. ve menajeri Catio Balde'nin uzun süredir Galatasaray'ın görüşme teklifini türlü bahanelerle geçiştirdiği öğrenildi. Yaklaşık 6 aydır Bruma'nın ücretine zam yaparak sözleşmesini uzatmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli yıldızın sözleşmesinin bitmesine sadece 1 yıl kalmasına karşılık masaya oturtmayı başaramadı. Anlaşma sağlanamaz ise 2018 Mayıs sonu Bruma seneye serbest kalacak ve istediği kulübe bedavaya gidecek.

    IGOR TUDOR İLE YILDIZI BARIŞMADI
    Bruma'nın teknik direktör Igor Tudor ile de arasındaki soğukluğun giderilmediği ve Hırvat teknik adamın devam etmesi durumunda kesinlikle Galatasaray'da kalmak istemediği de belirtiliyor. İgor Tudor, göreve başladığı ilk karşılaşmada Portekizli futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı.

    GÖZÜ ALACAĞI KOMİSYONDA
    Bruma, Galatasaray'dan bedavaya ayrılarak ünlü bir takımda oynamanın planlarını yaparken menajeri Balde'nin ise anlaşacakları kulüpten imza parası da alarak önemli bir komisyon kazanmayı hedeflediği belirtiliyor. Balde, İspanyol ve İngiliz kulüpleriyle temas halinde...
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:11
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