 Tudor’a bol geldi – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Tudor’a bol geldi

    Tudor’a bol geldi

    Hollandalı teknik adam ile yüzde 60 olan galibiyet oranı 37’ye, maç başına gol 1.9’dan 1.4’e, puan ortlaması 1.9’dan 1.3’e geriledi. Lider Beşiktaş ile fark ise 5’ten 10 puanın üzerine çıktı.

    Teknik Direktörü Igor Tudor, derbi sonrası düzenlenen basın toplantısında kendisi ile selefi Jan Olde Riekerink'in karşılaştırılmasına, "İki soyunma odasında fark var" yanıtını vermişti. Ancak rakamlar Hırvat teknik adamı yalanlıyor... Sarı- kırmızılı takım, Riekerink ile Süper Lig'de 20 maça çıkarken, Tudor'la 8 maç oynandı. Hollandalı çalıştırıcı ile 12 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşanırken; Tudor'la 3 galibiyet 1 beraberlik ve 4 yenilgi alındı. Riekerink döneminde galibiyet yüzdesi 60'ken, Tudor döneminde bu rakam yüzde 37'ye kadar geriledi.

    KADRO VE DEĞİŞİKLİKLER HATALI
    Yine Riekerink döneminde maç başı puan ile maç başına gol ortalamaları 1.9'ken, Tudor döneminde maç başı puan 1.3'e, maç başına gol ise 1.4'e indi. JOR ile maç başına 1 gol yiyen , 'savunmacı' denilen Tudor döneminde kalesinde 1.6 gol gördü. Tüm istatistiklerde Riekerink'in gerisinde kalan Tudor, oyuncu tercihi ve değişikliklerinde de sınıfta kaldı. Bruma, Sneijder, De Jong ve Podolski gibi yıldızları kesip rakiplerin ekmeğine yağ sürdü. Son Fenerbahçe derbisinde iyi oynayan Tolga Ciğerci'yi çıkarıp, yerine Josue'yi alarak şaşırttı.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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