Tudor’a bol geldi
Hollandalı teknik adam ile yüzde 60 olan galibiyet oranı 37’ye, maç başına gol 1.9’dan 1.4’e, puan ortlaması 1.9’dan 1.3’e geriledi. Lider Beşiktaş ile fark ise 5’ten 10 puanın üzerine çıktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, derbi sonrası düzenlenen basın toplantısında kendisi ile selefi Jan Olde Riekerink'in karşılaştırılmasına, "İki soyunma odasında fark var" yanıtını vermişti. Ancak rakamlar Hırvat teknik adamı yalanlıyor... Sarı- kırmızılı takım, Riekerink ile Süper Lig'de 20 maça çıkarken, Tudor'la 8 maç oynandı. Hollandalı çalıştırıcı ile 12 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşanırken; Tudor'la 3 galibiyet 1 beraberlik ve 4 yenilgi alındı. Riekerink döneminde galibiyet yüzdesi 60'ken, Tudor döneminde bu rakam yüzde 37'ye kadar geriledi.
KADRO VE DEĞİŞİKLİKLER HATALI
Yine Riekerink döneminde maç başı puan ile maç başına gol ortalamaları 1.9'ken, Tudor döneminde maç başı puan 1.3'e, maç başına gol ise 1.4'e indi. JOR ile maç başına 1 gol yiyen Galatasaray, 'savunmacı' denilen Tudor döneminde kalesinde 1.6 gol gördü. Tüm istatistiklerde Riekerink'in gerisinde kalan Tudor, oyuncu tercihi ve değişikliklerinde de sınıfta kaldı. Bruma, Sneijder, De Jong ve Podolski gibi yıldızları kesip rakiplerin ekmeğine yağ sürdü. Son Fenerbahçe derbisinde iyi oynayan Tolga Ciğerci'yi çıkarıp, yerine Josue'yi alarak şaşırttı.
KADRO VE DEĞİŞİKLİKLER HATALI
Yine Riekerink döneminde maç başı puan ile maç başına gol ortalamaları 1.9'ken, Tudor döneminde maç başı puan 1.3'e, maç başına gol ise 1.4'e indi. JOR ile maç başına 1 gol yiyen Galatasaray, 'savunmacı' denilen Tudor döneminde kalesinde 1.6 gol gördü. Tüm istatistiklerde Riekerink'in gerisinde kalan Tudor, oyuncu tercihi ve değişikliklerinde de sınıfta kaldı. Bruma, Sneijder, De Jong ve Podolski gibi yıldızları kesip rakiplerin ekmeğine yağ sürdü. Son Fenerbahçe derbisinde iyi oynayan Tolga Ciğerci'yi çıkarıp, yerine Josue'yi alarak şaşırttı.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
Tudor’a bol geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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