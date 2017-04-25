 ‘Serbest geçiş’ şeridi! – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    ‘Serbest geçiş’ şeridi!

    ‘Serbest geçiş’ şeridi!

    G.Saray’ın F.Bahçe ile oynadığı son dört derbide yediği gollerin 3’ü ’ün kanadından geldi.

    Aslan'da eleştiri oklarının yöneldiği isimlerden birisi de Lionel Carole... Sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe ile ligde oynadığı son 4 derbide yediği gollerin 3'ü Fransız sol bekin kanadından geldi. TT Arena'da Josef'e asisti yapan Şener'i tutamayan Carole, ilk yarıdaki maçta da rakibini arkasına kaçırmış ve Van Persie'nin ilk golü gelmişti. Geçen sezon Kadıköy'de 1-1 biten derbide Diego'nun attığı golden önce de Gökhan Gönül'ü kovalamayan Carole'ün yaşadığı büyük form düşüşü sonrası biletinin kesilebileceği belirtiliyor.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
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