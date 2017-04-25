‘Serbest geçiş’ şeridi!
G.Saray’ın F.Bahçe ile oynadığı son dört derbide yediği gollerin 3’ü Lionel Carole’ün kanadından geldi.
Aslan'da eleştiri oklarının yöneldiği isimlerden birisi de Lionel Carole... Sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe ile ligde oynadığı son 4 derbide yediği gollerin 3'ü Fransız sol bekin kanadından geldi. TT Arena'da Josef'e asisti yapan Şener'i tutamayan Carole, ilk yarıdaki maçta da rakibini arkasına kaçırmış ve Van Persie'nin ilk golü gelmişti. Geçen sezon Kadıköy'de 1-1 biten derbide Diego'nun attığı golden önce de Gökhan Gönül'ü kovalamayan Carole'ün yaşadığı büyük form düşüşü sonrası biletinin kesilebileceği belirtiliyor.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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