‘Serbest geçiş’ şeridi!

G.Saray’ın F.Bahçe ile oynadığı son dört derbide yediği gollerin 3’ü Lionel Carole’ün kanadından geldi.

Aslan'da eleştiri oklarının yöneldiği isimlerden birisi de Lionel Carole... Sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe ile ligde oynadığı son 4 derbide yediği gollerin 3'ü Fransız sol bekin kanadından geldi. TT Arena'da Josef'e asisti yapan Şener'i tutamayan Carole, ilk yarıdaki maçta da rakibini arkasına kaçırmış ve Van Persie'nin ilk golü gelmişti. Geçen sezon Kadıköy'de 1-1 biten derbide Diego'nun attığı golden önce de Gökhan Gönül'ü kovalamayan Carole'ün yaşadığı büyük form düşüşü sonrası biletinin kesilebileceği belirtiliyor.