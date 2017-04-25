F.Bahçe maçıyla 11'e geri dönen Sabri Sarıoğlu, derbi kaybedilince sevinemedi. Takımın en iyilerinden olan Reyiz, "15 yıldır derbilerde forma giyiyorum. Hiç bu kadar ezik bir rakibe karşı oynamadım. Bir kez geldiler, yenildik. Böyle şans olmaz" dedi.