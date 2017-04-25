Galatasaray Timsah'a bileniyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptığı bildirildi.
Savunma ve hücuma yönelik çalışmalarla devam eden antrenmanın, çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 22:47
- Taşlar yerinden oynadı
Toplam 42
Yorum
Tahir duman Care Fatih Terim, A.Albayrak, Ali Durust, baska caresi yok bu isin
- Adana acılı Kartal TATlı (Talisca-Aboubakar-Tosic)
Toplam 22
Yorum
ilhan asıl adana süperdi dostum.adamlar tüm maçlarının ? ini böyle oynasaymış şampiyonluk adayı olurlardı herhalde.haftaya da 5 yerler o başka
- G.Saray bizden daha iyiydi
Toplam 5
Yorum
ayıptır koca fenerbahçe maç boyu 3 pozisyonu var düşün hiç bu kadar düştü mü 71 29 topla oynama bu takımla övünen fenerliler futboldan anlamıyor...
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