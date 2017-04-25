 Ceza kapıda – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Ceza kapıda

    Ceza kapıda
    Derbideki olaylar sarı-kırmızılı kulübün başını yakacak. TFF talimatları şöyle: Müsabaka sırasında seyirci tarafından sahaya atılan maddelerle oyunun durması halinde seyircisiz oynama cezası ve/veya yabancı madde atılan tribündeki taraftarların passolig kartlarına bloke uygulanır.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:57
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