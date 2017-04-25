Ceza kapıda
Derbideki olaylar sarı-kırmızılı kulübün başını yakacak. TFF talimatları şöyle: Müsabaka sırasında seyirci tarafından sahaya atılan maddelerle oyunun durması halinde seyircisiz oynama cezası ve/veya yabancı madde atılan tribündeki taraftarların passolig kartlarına bloke uygulanır.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
Ceza kapıda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.