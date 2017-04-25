Bruma imzadan kaçıyor

Galatasaray'ın 4 yıl önce 14 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Bruma, sözleşme uzatmaya yanaşmıyor. Bruma ve menacerinin uzun süredir Galatasaray'ın görüşme teklifini türlü bahanelerle geçiştirdiği öğrenildi. Yaklaşık 6 aydır Bruma'nın ücretine zam yaparak sözleşmesini uzatmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, Portekizli yıldızın sözleşmesinin bitmesine sadece 1 yıl kalmasına karşılık masaya oturtmayı başaramadı.

Bruma ve menaceri "yan" çiziyor

Bruma ve menaceri sözleşme uzatma teklifini geçiştirerek bu sezon düşük bir bonservis bedeli ile Galatasaray'dan ayrılmayı planlıyor. Bu transfer sezonu transfer gerçekleşmez ise 2018 Mayıs sonu Bruma serbest kalacak ve elini kolunu sallaya sallaya istediği kulübe yüksek transfer ücreti ile transfer olabilecek.

Bruma'nın menacerinin de Galatasaray'la masaya oturmaktan kaçınarak, gelecek sezon ayrıca imza parası da alarak önemli bir komisyon kazanmayı hedeflediği de gün ışığına çıkmış durumda. Bruma'nın menacerinin Türkiye'deki gelişmeleri de bahane ederek, oyuncusunun İspanyol ya da İngiliz kulüplerinden birine transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Bruma için öncelikle adı geçen Tottenham Kulübü, genç yıldızı Fenerbahçe maçında scout ekibine izlettiği biliniyor. Ancak Bruma'nın Fenerbahçe maçındaki oyunu sonrasında İngiliz kulübünün yetkililerinin bir kez daha izlemeye geleceği bildirildi.

Bruma'nın teknik direktör İgor Tudor ile de arasındaki soğukluğun giderilmediği ve Hırvat hocanın kalması durumunda kesinlikle Galatasaray'da kalma olasılığının daha da düşüceği öne sürülüyor. Galatasaray bu sezon Bruma'yı satamaz ya da sözleşmesini uzatamaz ise 2013 yılında 14 milyon Euroya transfer ettiği genç yıldızını, tek bir kuruş kazanamadan elinden kaçırmış olacak.