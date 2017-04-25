 Bir derbim yok! – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Bir derbim yok!

    Bir derbim yok!

    Cimbom sezonu derbi galibiyeti alamadan kapattı.

    Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un Süper Lig'e çıkmasından sonra 3. kez bir sezonda derbi kazanamadı. , 2010-11 ve 1981-82 sezonlarında da Fenerbahçe ve Beşiktaş galibiyeti görememişti.

    BÜYÜK MAÇLARDA DAĞILDI
    Sarı-kırmızılılar bu sezon ilk 5 sırada yer alan rakipleriyle oynadığı 8 maçta sadece 1 puan alabildi. Fenerbahçe (0-2/0- 1), Başakşehir (1-2/0-4) ve Trabzonspor'a (0-1/0-2) ikişer maçta da yenilen Cimbom, lider Beşiktaş'a da ligin ikinci yarısında Türk Telekom Arena'da 1-0 mağlup oldu. Sadece Beşiktaş ile ilk yarıda Vodafone Arena'da 2-2 berabere kalan Galatasaray, büyük maçlarda 23 puan kaybetti. Attığı 3 gole karşılık kalesinde 15 gol gördü.

    ÖLÜM SESSİZLİĞİ
    Bu sezonki 4. derbisinde de hüsrana uğrayan Galatasaray'ın soyunma odasında maç sonu sessizlik hakimdi. Oyuncular diğer karşılaşmaların aksine maç yorumu yapmazken, duşlarını alıp takım otobüsüne gittiler. Teknik direktör Igor Tudor, takıma 1 gün moral izni verdi.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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