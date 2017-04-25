Bir derbim yok!
Cimbom sezonu derbi galibiyeti alamadan kapattı.
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un Süper Lig'e çıkmasından sonra 3. kez bir sezonda derbi kazanamadı. Galatasaray, 2010-11 ve 1981-82 sezonlarında da Fenerbahçe ve Beşiktaş galibiyeti görememişti.
BÜYÜK MAÇLARDA DAĞILDI
Sarı-kırmızılılar bu sezon ilk 5 sırada yer alan rakipleriyle oynadığı 8 maçta sadece 1 puan alabildi. Fenerbahçe (0-2/0- 1), Başakşehir (1-2/0-4) ve Trabzonspor'a (0-1/0-2) ikişer maçta da yenilen Cimbom, lider Beşiktaş'a da ligin ikinci yarısında Türk Telekom Arena'da 1-0 mağlup oldu. Sadece Beşiktaş ile ilk yarıda Vodafone Arena'da 2-2 berabere kalan Galatasaray, büyük maçlarda 23 puan kaybetti. Attığı 3 gole karşılık kalesinde 15 gol gördü.
ÖLÜM SESSİZLİĞİ
Bu sezonki 4. derbisinde de hüsrana uğrayan Galatasaray'ın soyunma odasında maç sonu sessizlik hakimdi. Oyuncular diğer karşılaşmaların aksine maç yorumu yapmazken, duşlarını alıp takım otobüsüne gittiler. Teknik direktör Igor Tudor, takıma 1 gün moral izni verdi.
BÜYÜK MAÇLARDA DAĞILDI
Sarı-kırmızılılar bu sezon ilk 5 sırada yer alan rakipleriyle oynadığı 8 maçta sadece 1 puan alabildi. Fenerbahçe (0-2/0- 1), Başakşehir (1-2/0-4) ve Trabzonspor'a (0-1/0-2) ikişer maçta da yenilen Cimbom, lider Beşiktaş'a da ligin ikinci yarısında Türk Telekom Arena'da 1-0 mağlup oldu. Sadece Beşiktaş ile ilk yarıda Vodafone Arena'da 2-2 berabere kalan Galatasaray, büyük maçlarda 23 puan kaybetti. Attığı 3 gole karşılık kalesinde 15 gol gördü.
ÖLÜM SESSİZLİĞİ
Bu sezonki 4. derbisinde de hüsrana uğrayan Galatasaray'ın soyunma odasında maç sonu sessizlik hakimdi. Oyuncular diğer karşılaşmaların aksine maç yorumu yapmazken, duşlarını alıp takım otobüsüne gittiler. Teknik direktör Igor Tudor, takıma 1 gün moral izni verdi.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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