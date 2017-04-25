 Avrupa da tehlikede – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Avrupa da tehlikede

    Avrupa da tehlikede

    G.Saray'ın kaderi bir kez daha F.Bahçe'nin eline düştü.

    Geçen yıl F.Bahçe'yi Türkiye Kupası dışına iterek Avrupa'ya giden sarı-kırmızılılar bu kez F.Bahçe veya Başakşehir'in kupayı kazanmasını bekleyecek. Derbi yenilgisi sonrası F.Bahçe'nin 4 puan gerisinde kalan G.Saray, Konyaspor ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nı kazanması durumunda Trabzon'a da geçilirse seneye Avrupa'ya gidemeyecek.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
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