Avrupa da tehlikede
G.Saray'ın kaderi bir kez daha F.Bahçe'nin eline düştü.
Geçen yıl F.Bahçe'yi Türkiye Kupası dışına iterek Avrupa'ya giden sarı-kırmızılılar bu kez F.Bahçe veya Başakşehir'in kupayı kazanmasını bekleyecek. Derbi yenilgisi sonrası F.Bahçe'nin 4 puan gerisinde kalan G.Saray, Konyaspor ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nı kazanması durumunda Trabzon'a da geçilirse seneye Avrupa'ya gidemeyecek.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
Avrupa da tehlikede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.