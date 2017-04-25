Avrupa da tehlikede

G.Saray'ın kaderi bir kez daha F.Bahçe'nin eline düştü.

Geçen yıl F.Bahçe'yi Türkiye Kupası dışına iterek Avrupa'ya giden sarı-kırmızılılar bu kez F.Bahçe veya Başakşehir'in kupayı kazanmasını bekleyecek. Derbi yenilgisi sonrası F.Bahçe'nin 4 puan gerisinde kalan G.Saray, Konyaspor ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nı kazanması durumunda Trabzon'a da geçilirse seneye Avrupa'ya gidemeyecek.